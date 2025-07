Adesso è ufficiale: il GP di Germania del Motomondiale si disputerà ancora al Sachsenring grazie a un nuovo accordo di cinque anni siglato nella giornata di oggi, martedì 15 luglio. A confermarlo è la stessa MotoGP, che tramite i propri canali ufficiali ha reso nota la notizia. In calendario dal lontano 1999, con Mick Doohan come primo vincitore in un'epoca in cui la classe regina era rappresentata ancora dalla 500, sarà parte del Motomondiale almeno fino al 2031.