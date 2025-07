Aprilia è pronta per l'ultima gara prima della pausa estiva, a Brno. Nel box, per il dodicesimo appuntamento stagionale, ci saranno Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che si sottoporrà a una visita di controllo prima di poter scendere in pista e lasciarsi alle spalle, dopo un lungo periodo di stop, gli infortuni che ne hanno segnato la stagione finora: "Non vedo l'ora, il potenziale è tanto e dobbiamo costruire per fare un bel finale di stagione"

Jorge Martin è pronto a tornare in sella alla sua Aprilia dopo l'infortunio rimediato nella gara lunga a Lusail, che lo ha tenuto lontano dalla pista per più di tre mesi e che aveva seguito gli altri due rimediati tra i test in Malesia e gli allenementi del prestagione. Dopo i primi giri a Barcellona su una Aprilia stradale e il test di Misano, che gli ha permesso di risalire sulla RS-GP25 per la prima volta, lo spagnolo si appresta a rientrare a Brno, anche se, va ricordato, prima di prima di scendere in pista dovrà essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l'idoneità fisica a gareggiare. "Non vedo l'ora di tornare in moto, sono molto felice che sia finalmente arrivato questo momento" ha dichiarato il campione del Mondo in carica, come si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa della casa di Noale alla vigilia del GP. "Insieme ad Aprilia dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo un grande potenziale per fare bene. Adesso è il momento d'iniziare costruire e di fare un bel finale di stagione".