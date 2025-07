Archiviato il Sachsenring, la MotoGP non si ferma e torna sul nuovo asfalto di Brno per il Gran Premio della Repubblica, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 20 luglio. Sabato il solito show: qualiifche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: MotoGP alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). Di seguito la guida per non perdersi nulla del weekend sui nostri canali

La MotoGP torna a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, LIVE fino a domenica 20 luglio su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Federico Aliverti il commento di Moto2 e Moto3, con il commentatore-pilota Mattia Pasini che sarà in pista per una delle wild card previste in stagione. Riflettori puntati su Jorge Martin: il campione del mondo in carica tornerà a oltre tre mesi dall'infortunio in Qatar e giovedì alle 16.30 terrà una conferenza stampa che Sky trasmetterà in diretta sul canale 208.