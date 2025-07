Tempi cristallizzati in Moto2 per l'arrivo della pioggia dopo una ventina di minuti di prove libere, quando il più veloce in pista era Joe Roberts. Terzo Gonzalez, leader del Mondiale. Primo degli italiani un super Mattia Pasini, 6°, alla sua prima gara della stagione. Direttamente al Q2 anche Vietti. Sfortunato Arbolino, costretto a passare dal Q1 di sabato MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

La pioggia cristallizza i tempi delle pre-qualifiche, dopo una ventina di minuti, lasciando l’amaro in bocca a diversi protagonisti che non hanno fatto in tempo a segnare un buon tempo. Come Tony Arbolino, che puntava a migliorare la sua 17^ posizione nel momento in cui stavano cadendo le prime gocce. Il pilota milanese era visibilmente contrariato perché aveva appena montato la gomma nuova per lanciarsi nel suo giro veloce.

Roberts il più veloce, 3° Gonzalez Chi, invece, con un occhio al cielo ha velocizzato le operazioni ne ha tratto vantaggio. Primo di tutti Joe Roberts, in testa fin dai primi minuti e rientrato al box ovviamente soddisfatto della sua rapidità a trovare subito il giusto feeling con la pista. Ne hanno approfittato anche Salac (2°), primo delle Boscoscuro, e Gonzalez (3°) leader del Mondiale. Attento anche il suo avversario diretto in campionato, Aron Canet, 7° e al sicuro per il turno più importante di sabato pomeriggio.

Mattia Pasini 6° e primo degli italiani L’esperienza ha aiutato anche Mattia Pasini, migliore degli italiani, a qualificarsi subito con il sesto tempo; un buon inizio per il telecronista di Sky (guai a definirlo ex pilota…), alla sua prima gara della stagione (dopo aver saltato la Germania a causa di un infortunio nei test di Brno). Qualificato anche Celestino Vietti (10°), oltre a Dixon (8°) e Augusto Lopez (9°).

Moreira e Baltus fuori dal Q2 Costretti invece a passare dalla Q1, Baltus (19°), vincitore in Germania, e Diogo Moreira, finito al 28° posto. Il brasiliano avrebbe anche provato a fare qualche giro sul bagnato, per fare esperienza, ma la direzione gara ha esposto la bandiera rossa, chiudendo definitivamente la sessione, per troppa acqua in pista.