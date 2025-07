La MotoGP è di scena a Brno fino a domenica 20 luglio per il Gran Premio della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza e segna il ritorno alle corse di Jorge Martin. Si parte oggi, venerdì 18 luglio, con Libere e Pre-qualifiche. Poi sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2, alle 12.15 e MotoGP alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP non si ferma e dopo il Sachsenring scende subito in pista per il Gran Premio della Repubblica Ceca, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si torna a Brno cinque anni dopo l'ultima gara vinta da Brad Binder, nel weekend che segnerà il ritorno alle corse del campione del mondo Jorge Martin. Si rivede Enea Bastianini, che ha superato l'appendicite che l'aveva costretto a saltare il GP Germania, mentre sarà assente il suo compagno di team in Tech3 Maverick Vinales, che si è operato alla spalla e tornerà dopo la pausa estiva (al suo posto c'è Pol Espargaro). Forfait anche di Franco Morbidelli dopo la lesione alla spalla rimediata nella Sprint del Sachsenring (non sarà sostituito). Out Somkiat Chantra, rimpiazzato in Honda Lcr da Taka Nakagami. Occhi puntati anche sulla Moto3 e in particolare sulla Moto2, dove ci sarà in pista il nostro Mattia Pasini.