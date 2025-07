Bagnaia ha chiuso la Sprint di Brno al 7° posto. Il torinese, mentre si trovava in seconda posizione, ha rallentato e ceduto 3 posizioni a causa di un messaggio errato sul dashboard: "Già in griglia abbiamo avuto un piccolo intoppo elettronico che pensavamo di aver risolto - ha spiegato su Sky -. La pressione della gomma anteriore era giusta, non avrei dovuto cedere posizioni: il dashboard, però, mi diceva che ero fuori dai parametri e purtroppo ho dovuto dar retta a quello"

"Esatto, tant’è che quando sono arrivato ai box non capivo perché non fossi sotto investigazione, dal momento che ero convinto che fossi stato già penalizzato per la pressione dato che la mia moto mi diceva che non avevo compiuto abbastanza giri per stare dentro. Ma abbiamo analizzato e guardato i dati in telemetria, si vede che dal 2° giro ero già a posto con la pressione. La moto, però, diceva un’altra cosa. Purtroppo io so arrivare fino a qui, sicuramente la squadra sta analizzando il perché di tutto questo e qualcuno di loro sicuramente saprà rispondere meglio a questa domanda. Alla fine ci ho rimesso, è stato un peccato perché stavamo facendo bene. Stamattina ero più in difficoltà sul passo, oggi pomeriggio riuscivo a essere un po’ più incisivo soprattutto in staccata. Eravamo nella direzione giusta, finire 2° oggi sarebbe stato un bel risultato ma è andata com’è andata".

Quindi sostanzialmente stai dicendo che hai ceduto la posizione per un'informazione errata che hai ricevuto dal dashboard, perché tu non hai mai avuto di fatto una pressione delle gomme fuori scala?

"Ero abbastanza comodo, riuscivo a guidare bene. Stavo perdendo un po' da Marc ma avevo un vantaggio comodo sui piloti dietro e riuscivo a gestire abbastanza bene la situazione. Già in griglia di partenza abbiamo avuto un piccolo intoppo elettronico, il team sta capendo e analizzando bene la situazione. Purtroppo è venuto fuori un messaggio che solitamente ti porta a dover fare un’azione ma era incorretta, perché la pressione della gomma davanti era giusta e non avrei dovuto dare posizioni. La moto, però, mi diceva un’altra cosa quindi purtroppo ho dovuto dar retta a quello che è successo e dopo sono andato in difficoltà".

Sicuramente hai avuto dei problemi importanti che ti hanno condizionato. Detto ciò, questo tipo di tracciato con questo grip, che è molto elevato a detta di tutti, ti dà qualche indicazione per muoverti e cercare di andare in una situazione che ti aiuta?

"Sì quando c'è tanto grip, quest'anno che ne accuso poco, mi dà sicuramente una mano. Accuso meno il dietro che spinge sul davanti. E' stato molto positivo questo weekend nonostante avessimo fatto pochi giri sull'asciutto riuscire a intendere abbastanza in fretta il fatto che in questa pista c'è bisogno di maggior carico sul dietro. Magari su questa moto funziona di più e lo stiamo facendo. In gara oggi ho avuto un po' più chiaro il perché quando sono dietro a qualcuno faccio molta fatica in frenata. Tutto positivo, ci voleva una pista come questa con tanto grip per riuscirci".

La pausa estiva può servire per mettere da parte la prima metà di campionato, voltare completamente pagina e ripartire. Con una pole position ottenuta e con delle sensazioni che stanno migliorando...

"Vediamo domani che c'è la gara lunga. Sicuramente il risultato sarebbe potuto essere minimo un secondo posto. Marc oggi ne aveva sicuramente di più, due decimi al giro secondo me riusciva ad averli. L'importante è che eravamo un po' più vicini, bisogna basarci su questo e cercare di andare avanti. Sappiamo che è un periodo in cui le cose non si stanno allineando al 100% ma teniamo duro".