Moto2: pole di Baltus, 8° un super Mattia Pasini!

Il belga scatterà davanti in Repubblica Ceca, affiancato in prima fila da Joe Roberts e Ramirez, 4° Gonzalez (attuale leader del Mondiale). Ancora una grande prestazione - dopo il sesto tempo nelle Pre-qualifiche - per Mattia Pasini, 8° e primo degli italiani. Vietti partirà 11°, Arbolino 19°. Moreira dalla pit lane. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Un bel duello per la pole, vinta all’ultimo da Barry Baltus, al primo successo in qualifica. Il belga arrivato a Brno sull’onda del primo podio conquistato in Germania, ha lottato con un redivivo Joe Roberts, partito forte fin da venerdì. Si sono tirati a vicenda, rubandosi la scia, alterandosi in vetta alla classifica dei tempi. L’ha spuntata il pilota della Fantic per un soffio, appena 20 millesimi sull’americano. Terzo posto per Marcos Ramirez, quarto per Gonzalez che ha una opportunità d’oro per allungare in campionato sul suo inseguitore diretto, Aron Canet, che scatterà dalla diciottesima casella. Lo spagnolo, compagno di squadra di Baltus, è scivolato nel giro di lancio, senza riuscire a registrare nemmeno un tempo utile. I meccanici hanno provato sistemargli la moto, senza riuscirci, per una manciata di secondi.

Moreira scatterà dalla pit lane Non è l’unico possibile colpo alla classifica, dal momento che anche Moreira (terzo in campionato) s’è messo in difficoltà da solo, cadendo in Q1, ma il brasiliano dovrà comunque partire dalla pita lane, per l’incidente provocato in gara, in Germania, in cui era rimasto coinvolto David Alonso (oggi 20°).

Mattia Pasini on fire Tagliato fuori Tony Arbolino, dopo una complicata prequalifica che l’ha costretto in Q1 (partirà dalla settima fila, con il 19° tempo), il migliore degli italiani s’è rivelato Mattia Pasini, 8°, e una fila davanti a Celestino Vietti (11°). Ottima prestazione per il telecronista più veloce del campionato, in corsa come wild card, capace di mettersi alle spalle ventidue piloti ben più allenati e presenti nel Mondiale (inclusi diversi nomi di primo piano).