Terzo successo in carriera per l'americano, che non vinceva da Mugello '24. Sul podio anche Baltus e il leader del Mondiale Gonzalez, che allunga in classifica su Canet e Moreira, costretti al ritiro. Primo degli italiani è Vietti, 5°. Out Mattia Pasini dopo un grande weekend: il riminese, in pista sulla Fantic Racing con una wild card, era scattato 8° sulla griglia di partenza. Arbolino ha chiuso in 20^posizione

