Settima vittoria su dodici per Rueda, imprendibile nel finale. Alle sue spalle lotta serrata per il podio, con Foggia, Quiles e uno strepitoso Muñoz, risalito dall'ultima fila fino al 3° posto. Pini, partito in pole, chiude 10°. Foggia è il miglior italiano in 5^ posizione. Nepa 17°, Abruzzo 20°, Rossi e Carraro out per incidente

E con questa fanno sette vittorie, su dodici gare. Il passo in campionato di Rueda è come il suo passo in gara, inarrestabile. Quando il pilota della Ktm Ajo prende il largo è quasi impossibile tenergli dietro. In gara si è scrollato al momento giusto di Quiles, Foggia, Munoz e Piqueras, negli ultimi passaggi riusciva a rifilare quasi un secondo agli inseguitori. Quando decide di partire, saluta il gruppo e se ne va. È il suo modo di correre. La gara si è quindi focalizzata sulla lotta per le due posizioni restanti del podio. E qui si è rivisto Dennis Foggia, finito in un lungo e intenso derby con Quiles, suo compagno di squadra. Alla fine sono spuntati fuori anche Piqueras, Fernandez e soprattutto Munoz, capace di rimontare una ventina di posizioni in meno di metà gara (scattava dall'ultima fila per scontare una penalità). "La gara era molto veloce, ma passo dopo passo ho recuperato. La terza posizione è un ottimo risultato" ha detto il compagno di Pini, bruciato sul traguardo da Quiles.