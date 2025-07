Il leader del Mondiale, già vincitore della Sprint di sabato, è stato anche il più veloce nel Warm up di Brno con il tempo di 1:53.634. Alle spalle del ducatista l'Aprilia di Bezzecchi, terzo Alex Marquez, 4° Quartararo, 8° Bastianini, 14° Bagnaia, che scatterà dalla pole in Repubblica Ceca. "Pecco non aveva abbastanza grip al posteriore, ma è tutto okay", ha rassicurato il team manager Ducati, Davide Tardozzi. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

