A 17 anni Pau Alsina non ha resistito alle gravi ferite alla testa subite in un incidente in allenamento ad Aragón dopo un highside nel curvone veloce. Alsina, catalano di Sallent, era un ragazzo che aveva sempre vissuto con la passione per i motori, trasmessa del papà, legato a sua volta al mondo dei kart. Sin dai 3 anni andava in moto, e la sua carriera a un livello più alto era cominciata nel 2021, primo di quattro anni spesi in European Talent Cup. Quest'anno aveva fatto il salto nel JuniorGp Moto3, l'ultimo gradino prima del motomondiale, insieme al team Estrella Galicia che lo aveva promosso dalla ETC. Alsina aveva anche corso qualche gara in carriera nel Civ, il campionato italiano: aveva partecipato ai round di Misano e Vallelunga, con due terzi posti e un secondo posto nelle quattro gare corse. Nel prossimo fine settimana avrebbe dovuto correre ad Aragón, ecco così che nel weekend in cui la MotoGp era in pista a Brno, Alsina aveva deciso di girare al Motorland con la sua moto da allenamento. Purtroppo però ha avuto una brutta caduta, e nonostante il ricovero immediato ci ha lasciati nella disperazione di un altro lutto terribile dopo quello per Borja Gómez di poche settimane fa.