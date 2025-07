Moto2, accordo totale Gresini-Alonso Lopez per il 2026

Il pilota SpeedRs lascerà la Boscoscuro per una Kalex per la prima volta in carriera nel prossimo campionato: si attende l'ufficialità

Dopo 4 anni di Mondiale in cui (finora) ha raccolto 17 podi e 3 vittorie Alonso López lascerà la Boscoscuro del team SpeedRs e nel 2026 passerà a guidare una Kalex. Con Boscoscuro López è stato anche vicecampione europeo Moto2, ma per provare a migliorare la continuità dei suoi risultati e aprirsi una chance in MotoGP l'anno prossimo correrà con Gresini Racing. L'accordo tra il pilota spagnolo e il team italiano è totale, si attende solo l'ufficialità.

Alonso Lopez era nell'orbita anche di Italtrans

Gresini ha voluto fortemente López, che è stato sempre considerato prima scelta, e questo ha convinto López a portare avanti una trattativa rapida. López era anche nell'orbita del team Italtrans come possibile sostituto di Moreira (il brasiliano farà le sue valutazioni durante la pausa estiva), ma ha preferito avanzare le conversazioni con Gresini, una volta stabilito che il ciclo con Boscoscuro era terminato nonostante la separazione avvenga in totale serenità e armonia per i tanti anni passati insieme. Quindi nel 2026 Alonso López correrà con la squadra di Faenza in Moto2, sperando di meritare più avanti una chance in MotoGP, magari con lo stesso team.