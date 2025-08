Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la scelta era ricaduta su "La Bala", ma adesso Orradre avrà la sua chance

Unai Orradre correrà nel Mondiale Moto2 con Msi, stavolta per davvero. Il leader del JuniorGp Moto2 era stato già vicino a essere selezionato come sostituto di Sergio García dal Mugello, ma alla fine la scelta era ricaduta su un altro pilota proveniente dal campionato Europeo, Eric Fernández. Le prestazioni di Fernández, tuttavia, non sono state brillantissime e a Brno è stato anche protagonista di un incidente con la wild card Pawelec che è stato punito con un long lap per la prossima gara.