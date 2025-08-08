Moto2, Rueda resta con Red Bull Ktm Ajo e salta di categoria

Era una formalità dopo l'annuncio su Sky Sport di Pit Beirer alla fine della trionfale gara di Brno, ma adesso è fatta: José Antonio Rueda correrà in Moto2 con Red Bull Ktm Ajo nel 2026. Oltre allo straordinario percorso da dominatore in Moto3, Rueda ha convinto tutti anche grazie a un test a Barcellona dove è stato subito molto veloce. E così, una volta confermato il vantaggio sui rivali in Moto3, durante la pausa estiva sono stati sistemati gli ultimi dettagli che hanno portato all'accordo per cui manca solo l'ufficialità.