Moto2, Rueda resta con Red Bull Ktm Ajo e salta di categoria

Moto2, Rueda resta con Red Bull Ktm Ajo e salta di categoriamercato piloti X: @redbull_ktm_ajo
Il pilota spagnolo, leader del Mondiale Moto3, nel 2026 rimarrà con il suo attuale team, ma sarà promosso come preannunciato da Pit Beirer in diretta su Sky Sport. Durante la pausa estiva sono stati sistemati gli ultimi dettagli, manca solo l'ufficialità
Era una formalità dopo l'annuncio su Sky Sport di Pit Beirer alla fine della trionfale gara di Brno, ma adesso è fatta: José Antonio Rueda correrà in Moto2 con Red Bull Ktm Ajo nel 2026. Oltre allo straordinario percorso da dominatore in Moto3, Rueda ha convinto tutti anche grazie a un test a Barcellona dove è stato subito molto veloce. E così, una volta confermato il vantaggio sui rivali in Moto3, durante la pausa estiva sono stati sistemati gli ultimi dettagli che hanno portato all'accordo per cui manca solo l'ufficialità.
Giusto pochi mesi fa sembrava impensabile, con Rueda in fuga dal team Ajo per una serie di incomprensioni che lo avevano portato ad avere dei contatti anche con Aspar e Leopard. Ma, una volta chiarite le divergenze, Rueda e il suo team sono stati inarrestabili con una prima parte di 2025 con 7 vittorie e 9 podi totali oltre a 4 pole position. Prima di passare in Moto2, oltre a dover completare la missione di vincere il Mondiale Moto3, Rueda affronterà anche un'altra sfida: provare a battere il record di 14 vittorie stagionali in Moto3 ottenuto da David Alonso nel 2024.