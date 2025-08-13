La MotoGP è pronta a tornare in pista per il tredicesimo round della stagione. Dal 2016, al Ring di Spielberg, la Ducati ha collezionato 9 vittorie consecutive in Premier Class, con le ultime tre che portano la firma del numero #63. Alla vigilia del weekend, Francesco Bagnaia ha detto: "Sono contento di tornare in pista qui. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari"

La pausa estiva è giunta al termine, piloti e team sono tornati al lavoro in vista del tredicesimo appuntamento della stagione al Red Bull Ring, da sempre terra di conquista per la Casa di Borgo Panigale. Dal 2016 ad oggi - considerando la doppia gara nelle stagioni '20 e '21 con GP d'Austria e GP di Stiria - sono 9 le vittorie consecutive nella Premier Class per Ducati. Il tracciato di Spielberg ha fatto da cornice al primo storico trionfo di Iannone, ai tre sigilli di Dovizioso, a una vittoria per Lorenzo nel 2018 e a quella di Martin l'anno successivo. Dominio assoluto su questo circuito di Bagnaia che, dal 2022 al 2024, ha sempre centrato la vittoria. Alla vigilia del weekend, il #63 ha detto: "Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato".