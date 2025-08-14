Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, la conferenza LIVE del GP Austria a Spielberg

live gp austria

Federico Parodi

La MotoGP riparte dopo la pausa estiva: a Spielberg è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16. Si rivedono Franco Morbidelli e Maverick Vinales, in attesa del 'fit' per scendere in pista dopo il forfait di Brno. Ancora out Chantra. Mercato piloti: accordo Marini-Honda per il rinnovo. Venerdì si parte: Libere alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche per conquistare i primi dieci pass per il Q2 del sabato

GP Austria, la conferenza piloti LIVE su Sky dalle 16

La classifica del Mondiale prima del GP Austria

Ancora assente Somkiat Chantra, che qui in Austria non sarà sostituito. In Ungheria invece correrà Aleix Espargaro al suo posto nel box Honda Lcr

Tornerà in pista anche Maverick Vinales, anche lui soggetto all'ultimo ok dei medici dopo il controllo odierno

La MotoGP ritrova anche Franco Morbidelli, che aveva saltato Brno dopo l'infortunio del Sachsenring. Il pilota VR46 è in attesa del 'fit' dopo la visita in programma oggi al circuito

Parleranno il leader del Mondiale Marc Marquez insieme con Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm)

Buon pomeriggio da Spielberg, dove alle 16 è in programma la conferenza piloti LIVE sul canale 208 di Sky e in streaming su NOW

