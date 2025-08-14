La MotoGP riparte dopo la pausa estiva: a Spielberg è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16. Si rivedono Franco Morbidelli e Maverick Vinales, in attesa del 'fit' per scendere in pista dopo il forfait di Brno. Ancora out Chantra. Mercato piloti: accordo Marini-Honda per il rinnovo. Venerdì si parte: Libere alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche per conquistare i primi dieci pass per il Q2 del sabato

