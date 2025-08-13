Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, Marc Marquez sfida il tabù Austria: "Qui mai grandi soddifazioni"

MotoGp

Le sensazioni del pilota della Ducati, leader del mondiale con 120 punti di vantaggio sul fratello Alex, in vistra del weekend di Spielberg, tracciato dove non ha mai ottenuto una vittoria in carriera

ORARI E DOVE VEDERE IL GP D'AUSTRIA 

La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva per il 13° appuntamento del campionato che si correrà in Austria , a Spielberg. Marc Marquez , leader del mondiale e reduce da 10 vittorie consecutive tra gare e sprint, è pronto a riprende da dove ha lasciato su una pista dove in carriera non ha mai vinto e non sale sul podio dal 2019. "Non vedo l'ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po', mi sono riposato e sono pronto a ripartire. Il tracciato austriaco non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all'ultima curva, all'ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione".

