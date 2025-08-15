Duello in classifica, duello sui tempi in pista. Gonzalez aveva il suo avversario diretto Canet , lasciandogli il comando della classifica delle prequalifiche, fino a 5 minuti dalla fine. Poi il leader del mondiale s’è rimesso davanti, segnando anche il record della pista. Lo spagnolo della Fantic si è classificato ad ogni modo subito alle sue spalle. Si preannuncia un bel duello per qualifiche e gara tra i primi due piloti del mondiale, con l’incognita della decisione dello steward panel per una possibile infrazione commessa da Gonzalez .

Sorpresa Ortola, 4° Vietti

La sorpresa odierna è quindi Ivan Ortola, rookie capace di piazzarsi al terzo posto, finora il migliore dei debuttanti sulla pista austriaca. L’atteso David Alonso, il gioiello di Martinez, 18°, dovrà passare dalla Q1 sabato mattina. Il problema tecnico emerso in prova gli ha impedito di difendere il buon tempo fin lì segnato. Confermando le previsioni (ha vinto le ultime due edizioni del gp austriaco) Celestino Vietti si è piazzato al quarto posto. L’altro pilota molto atteso (si parla di lui per un possibile salto in MotoGP), Diogo Moreira, ha rischiato di restare fuori dalla classifica dei primi 15, ma proprio all’ultimo giro il brasiliano ha rimediato piazzandosi in sesta posizione, alle spalle di Filip Salac.