Primo con record, Angel Piqueras in gran forma sul circuito di casa della Ktm (che piazza otto moto in top ten). Il leader del mondiale sembra in sofferenza, o almeno non al meglio: Jose Antonio Rueda ha faticato a guadagnarsi la qualifica diretta alla Q2, firmando il settimo tempo un po’ al limite del tempo, ma lo spagnolo ormai può affrontare le prove con una discreta tranquillità. Il vantaggio di 85 punti in classifica gli permette di gestire prove qualifiche senza rischi eccesivi. In gara, poi, è tutt’altra musica. Intanto crescono le nuove leve: Perrone e Quiles si sono messi in luce segnando rispettivamente il secondo e il quarto tempo . Tra loro due, con il terzo miglior crono, si è infilato Yamanaka.

Il risultato degli italiani

In evidenza anche Dennis Foggia, quinto tempo per lui (che s’è visto pure cancellare il giro più veloce per aver pizzicato il “verde”) che ha sfoggiato un ottimo ritmo. “Adesso andiamo in crescita. Sto riprendendo in mano la Moto 3, sono veloce in tutte le condizioni, a parte il bagnato”, ha detto il pilota romano. L’unica altro italiano qualificato è Guido Pini, con un promettente ottavo tempo. Sono rimasti fuori Carraro (18°), Rossi (20°) e Nepa (23°) in attesa di rivedere in pista Matteo Bertelle e Luca Lunetta. In difficoltà le Honda: Furusato (9°) è il pilota meglio qualificato in sella alle moto giapponesi.