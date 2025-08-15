La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 17 agosto. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

Ferragosto con la MotoGP. Dopo la pausa estiva si riparte dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria , LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Marc Marquez , leader del Mondiale, va a caccia del primo trionfo a Spielberg, mentre Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni, cerca il poker. Tornano in pista Franco Morbidelli e Maverick Vinales dopo i rispettivi infortuni, ancora assente Somkiat Chantra in casa Honda Lcr.

Si parte oggi, venerdì 15 agosto, con le prove libere a partire dalle 10.45. Alle 15 ci sono le Pre-qualifiche , con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Il 16 agosto lo show parte dal mattino con le qualifiche alle 10.50, poi alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. E domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12.15.

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 19. Le altre fasce orarie sono alle 21, alle 23 e poi all'una di notte di lunedì 18 agosto. Inoltre il GP d'Austria sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.