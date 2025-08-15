Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, gli orari del Gp Austria 2025: dove vedere pole, gara e Sprint race

MotoGp

La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 17 agosto. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA CLASSIFICA PRIMA DI SPIELBERG

Ferragosto con la MotoGP. Dopo la pausa estiva si riparte dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marc Marquez, leader del Mondiale, va a caccia del primo trionfo a Spielberg, mentre Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni, cerca il poker. Tornano in pista Franco Morbidelli e Maverick Vinales dopo i rispettivi infortuni, ancora assente Somkiat Chantra in casa Honda Lcr.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Si parte oggi, venerdì 15 agosto, con le prove libere a partire dalle 10.45. Alle 15 ci sono le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Il 16 agosto lo show parte dal mattino con le qualifiche alle 10.50, poi alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. E domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12.15.

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su  Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 19. Le altre fasce orarie sono alle 21, alle 23 e poi all'una di notte di lunedì 18 agosto. Inoltre il GP d'Austria sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.

GP Austria: gli orari del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì 15 agosto

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 16 agosto

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.10: Moto E – Gara 1
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time
  • Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)

Domenica 17 agosto

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

