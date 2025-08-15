La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 17 agosto. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)
Ferragosto con la MotoGP. Dopo la pausa estiva si riparte dal Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marc Marquez, leader del Mondiale, va a caccia del primo trionfo a Spielberg, mentre Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni, cerca il poker. Tornano in pista Franco Morbidelli e Maverick Vinales dopo i rispettivi infortuni, ancora assente Somkiat Chantra in casa Honda Lcr.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Si parte oggi, venerdì 15 agosto, con le prove libere a partire dalle 10.45. Alle 15 ci sono le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Il 16 agosto lo show parte dal mattino con le qualifiche alle 10.50, poi alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. E domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12.15.
Le repliche della gara su Sky Sport e NOW
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 19. Le altre fasce orarie sono alle 21, alle 23 e poi all'una di notte di lunedì 18 agosto. Inoltre il GP d'Austria sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.
GP Austria: gli orari del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì 15 agosto
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 16 agosto
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.10: Moto E – Gara 1
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)
Domenica 17 agosto
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy