Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e Pasini (27°)

Una pole sprecata . Manu Gonzalez ha vinto la sfida del cronometro , segnando anche il nuovo record della pista , ma dovrà poi scontare tre posizioni di penalità in griglia, per aver ostacolato Arenas in prova. Quindi, domenica, sulla prima casella dello schieramento si piazzerà Daniel Holgado , un debuttante finito subito alle spalle del leader del campionato in qualifica. Al suo fianco, Diogo Moreira , brasiliano in odore di Motogp, e Celestino Vietti , l’attuale re del Red Bull Ring con due successi consecutivi nelle ultime due edizioni. Gonzalez aprirà la seconda fila, con David Alonso, in crescita rispetto a venerdì, e Senna Agius al suo fianco.

Canet 8°, non brillano gli italiani

Canet, protagonista atteso, non ha brillato e partirà con l’ottavo tempo, in terza fila, in compagnia di un altro “deb”, Colin Veijer, 9°, e Alonso Lopez, 10°. Ci si attendeva di più da Tony Arbolino, ma il milanese del team Pramac s’è fermato al 13° posto. Comunque meglio di Joe Roberts, vincitore in Repubblica Ceca, ma in netta difficoltà in Austria dove affronterà la gara partendo con il 21° tempo, alle spalle di Dixon, finito in un trend di alti e bassi dopo l’ottimo avvio di stagione. Altra giornata in salita anche per Mattia Pasini, il telecronista di Sky, in gara con il team Fantic: lo attende una gara di rimonta, dalla ventisettesima posizione in griglia.