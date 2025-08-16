Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, qualifiche GP Austria: miglior tempo di Gonzalez, pole di Holgado. 3° Vietti

moto2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e Pasini (27°)

SPRINT MOTOGP, BAGNAIA SI RITIRA

Una pole sprecata. Manu Gonzalez ha vinto la sfida del cronometro, segnando anche il nuovo record della pista, ma dovrà poi scontare tre posizioni di penalità in griglia, per aver ostacolato Arenas in prova. Quindi, domenica, sulla prima casella dello schieramento si piazzerà Daniel Holgado, un debuttante finito subito alle spalle del leader del campionato in qualifica. Al suo fianco, Diogo Moreira, brasiliano in odore di Motogp, e Celestino Vietti, l’attuale re del Red Bull Ring con due successi consecutivi nelle ultime due edizioni. Gonzalez aprirà la seconda fila, con David Alonso, in crescita rispetto a venerdì, e Senna Agius al suo fianco. 

Canet 8°, non brillano gli italiani

Canet, protagonista atteso, non ha brillato e partirà con l’ottavo tempo, in terza fila, in compagnia di un altro “deb”, Colin Veijer, 9°, e Alonso Lopez, 10°. Ci si attendeva di più da Tony Arbolino, ma il milanese del team Pramac s’è fermato al 13° posto.  Comunque meglio di Joe Roberts, vincitore in Repubblica Ceca, ma in netta difficoltà in Austria dove affronterà la gara partendo con il 21° tempo, alle spalle di Dixon, finito in un trend di alti e bassi dopo l’ottimo avvio di stagione. Altra giornata in salita anche per Mattia Pasini, il telecronista di Sky, in gara con il team Fantic: lo attende una gara di rimonta, dalla ventisettesima posizione in griglia.

Moto2, la griglia di partenza del GP Austria

q2 moto2
q2 moto2

