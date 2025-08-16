Moto2, qualifiche GP Austria: miglior tempo di Gonzalez, pole di Holgado. 3° Viettimoto2
Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e Pasini (27°)
Una pole sprecata. Manu Gonzalez ha vinto la sfida del cronometro, segnando anche il nuovo record della pista, ma dovrà poi scontare tre posizioni di penalità in griglia, per aver ostacolato Arenas in prova. Quindi, domenica, sulla prima casella dello schieramento si piazzerà Daniel Holgado, un debuttante finito subito alle spalle del leader del campionato in qualifica. Al suo fianco, Diogo Moreira, brasiliano in odore di Motogp, e Celestino Vietti, l’attuale re del Red Bull Ring con due successi consecutivi nelle ultime due edizioni. Gonzalez aprirà la seconda fila, con David Alonso, in crescita rispetto a venerdì, e Senna Agius al suo fianco.
Canet 8°, non brillano gli italiani
Canet, protagonista atteso, non ha brillato e partirà con l’ottavo tempo, in terza fila, in compagnia di un altro “deb”, Colin Veijer, 9°, e Alonso Lopez, 10°. Ci si attendeva di più da Tony Arbolino, ma il milanese del team Pramac s’è fermato al 13° posto. Comunque meglio di Joe Roberts, vincitore in Repubblica Ceca, ma in netta difficoltà in Austria dove affronterà la gara partendo con il 21° tempo, alle spalle di Dixon, finito in un trend di alti e bassi dopo l’ottimo avvio di stagione. Altra giornata in salita anche per Mattia Pasini, il telecronista di Sky, in gara con il team Fantic: lo attende una gara di rimonta, dalla ventisettesima posizione in griglia.