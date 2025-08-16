Moto3, GP Austria: Valentin Perrone firma la pole, 4° Dennis Foggia. HIGHLIGHTSGP Austria Foto: Instagram @valentinperrone73
Al Red Bull Ring Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°. Di seguito il commento e i risultati completi
Valentin Perrone è l'emblema dei nuovi rookie. Appena arrivato in Moto3 ha già firmato la sua prima pole position, nell'anno del debutto. Non è l'unico, perché c'è anche Quiles, il nuovo gioiello spagnolo seguito da Marc Marquez. Oggi se la sono giocata loro due per la pole position, fino all'ultimo giro. L'ha spuntata l'argentino, ma la freschezza del confronto è uno dei temi venuti alla ribalta in questa stagione. Sono tanti i giovani di buone speranze; Carpe, altro debuttante, viaggia in classifica di campionato in terza posizione. L'Italia può puntare soprattutto su Pini (11°) e Lunetta, rimasto a a casa infortunato, ma Carraro è un altro giovane da tenere d'occhio. Sono loro il futuro di una categoria che non smette di sfornare talenti. In fondo il leader del mondiale, Rueda, sei vittorie solo quest'anno, è un 2005 che corre come un veterano. Oggi ha faticato a piazzarsi ottavo, ma in campionato domina incontrastato. Piqueras, che domani scatterà dalla seconda casella della griglia, ha 18 anni, corre la seconda stagione nel Motomondiale e ha vinto tre gare. Ragazzi tutto sommato agli esordi.
Come sono andati gli italiani
L'Italia può contare sull'esperienza di Nepa (attardato in questa occasione, partirà 22°) e Bertelle, ancora infortunato. E persino su un ex campione di ritorno dalla Moto 2 come Dennis Foggia, che da qualche gara sta ritrovando la confidenza con la cilindrata minima. Oggi è ha sfiorato la prima fila col quarto tempo, per soli 6 millesimi. C'è spazio per le speranze italiane. Ma, certo, la Spagna è senza dubbio la vera "cantera" del Motomondiale.