Al Red Bull Ring Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°. Di seguito il commento e i risultati completi

Valentin Perrone è l'emblema dei nuovi rookie. Appena arrivato in Moto3 ha già firmato la sua prima pole position, nell'anno del debutto. Non è l'unico, perché c'è anche Quiles, il nuovo gioiello spagnolo seguito da Marc Marquez. Oggi se la sono giocata loro due per la pole position, fino all'ultimo giro. L'ha spuntata l'argentino, ma la freschezza del confronto è uno dei temi venuti alla ribalta in questa stagione. Sono tanti i giovani di buone speranze; Carpe, altro debuttante, viaggia in classifica di campionato in terza posizione. L'Italia può puntare soprattutto su Pini (11°) e Lunetta, rimasto a a casa infortunato, ma Carraro è un altro giovane da tenere d'occhio. Sono loro il futuro di una categoria che non smette di sfornare talenti. In fondo il leader del mondiale, Rueda, sei vittorie solo quest'anno, è un 2005 che corre come un veterano. Oggi ha faticato a piazzarsi ottavo, ma in campionato domina incontrastato. Piqueras, che domani scatterà dalla seconda casella della griglia, ha 18 anni, corre la seconda stagione nel Motomondiale e ha vinto tre gare. Ragazzi tutto sommato agli esordi.