Il pilota spagnolo ci ha provato fino all'ultimo, con un tentativo disperato in Q1, prima di arrendersi: troppo dolore alla spalla sinistra operata poco più di un mese fa, con l'articolazione che non gli consente ancora di essere competitivo sulla MotoGP. Dopo un venerdì, e un sabato mattina, in sofferenza Vinales ha così deciso col team di riunciare al resto del weekend in Austria. Da capire a questo punto se sarà in pista al Balaton Park settimana prossima per il GP Ungheria

