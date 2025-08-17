Non ha sbagliato nulla . Rapido al via (scattava dalla prima fila), veloce sul ritmo, nemmeno una sbavatura stando al comando per tutta la gara. Diogo Moreira ha decisamente meritato la vittoria , la seconda in Moto2. Ci ha provato Holgado a mettergli pressione, arrivando a due decimi scarsi dal brasiliano, ma nel finale ha ceduto, probabilmente a gomme finite. Sarebbe stato un podio piacevolmente inconsueto se sul terzo gradino fosse salito anche David Alonso - debuttante come Holgado - che scattando dalla seconda fila si era portato in terza posizione scavalcando Celestino Vietti. Ma il colombiano ha sciupato tutto cadendo a tre giri dalla fine. A proposito di Vietti, il pilota di Boscoscuro ha rischiato di restare giù dal podio, pagando con un long lap di penalità l’eccesso di track limits. Cinque secondi persi, ma comunque sul terzo gradino grazie all’errore del colombiano.

Terzo Vietti, Canet spreca un'occasione

Quarto podio consecutivo per Vietti, (dopo tre vittorie) che per sua ammissione non viene da un periodo particolarmente felice. Quinto Tony Arbolino, meglio del solito, solo decimo Canet che ha sprecato un’occasione per accorciare un po’ di più il disavanzo da Gonzalez, incappato in una giornata nera. Il leader del mondiale non aveva chiuso particolarmente bene le qualifiche (partiva quarto) e si è ritirato in gara per la rottura del radiatore, al quinto giro. Ne ha approfitta invece il vincitore Moreria che ha ridotto il distacco dai due spagnoli, rilanciandosi per il titolo. Per la cronaca, la partenza ha messo subito fuori gioco Senna Agius e Alonso Lopez (l’australiano ha avuto la peggio nel contatto, da cui si è rialzato barcollando) e Joe Roberts e Dixon; lo statunitense si è poi ritirato, il britannico ha chiuso al ventesimo posto.