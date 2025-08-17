Sembrava già scritto il finale della Moto3, ma invece è successo di tutto. Tutto l'impensabile a cominciare dalla rimonta di Furusato e Munoz che scattavano entrambi dalla quinta fila. Quiles ha guidato la gara per quattro quinti della sua durata, ha cercato di spaccare il gruppo fin dall'inizio, tirandosi dietro Perrone, Piqueras e Yamanaka. Un poker di giovanissimi destinato a giocarsi il podio. Fino a quando Furusato ha chiuso il gap di oltre due secondi, con la sua Honda che sembrava destinata soffrire la superiorità delle Ktm sul circuito di casa. Con lui è arrivato Munoz, mentre Fernandez che ha guidato la rincorsa degli inseguitori fino a quando le gomme non l’hanno mollato ha dovuto farsi da parte. Gli ultimi giri sono stati molto adrenalinici, con Quiles protagonista nel bene e nel male: forte in percorrenza, impreciso in staccata dove più volte si è fatto infilare. E uno come Munoz non si fa certo pregare quando vede uno spiraglio (sorpasso deciso al penultimo giro sul giovane connazionale, ma lo Steward Panel non è intervenuto). David si è preso il terzo gradino del podio, dietro a Yamanaka e a uno strepitoso Piqueras che ha mangiato una decina di punti in classifica a un anonimo, stranamente, Rueda, per una volta protagonista mancato.