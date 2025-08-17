Esplora tutte le offerte Sky
Il poleman del GP d'Austria, Marco Bezzecchi, registra anche il tempo più veloce nel Warm Up in 01:29.35 davanti a Pecco Bagnaia. Terzo Alex Marquez che ha provato più volte durante la sessione il long lap penalty da scontare in gara. Quarto Bastianini e quinto Marc Marquez. Problemi, invece, sulla moto di Miller. Attenzione al meteo: prevista pioggia proprio quando dovrebbe partire la gara della MotoGP. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
