Il poleman del GP d'Austria, Marco Bezzecchi, registra anche il tempo più veloce nel Warm Up in 01:29.35 davanti a Pecco Bagnaia. Terzo Alex Marquez che ha provato più volte durante la sessione il long lap penalty da scontare in gara. Quarto Bastianini e quinto Marc Marquez. Problemi, invece, sulla moto di Miller. Attenzione al meteo: prevista pioggia proprio quando dovrebbe partire la gara della MotoGP. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

