Pol Espargaro correrà su Ktm al posto di Maverick Vinales al Balaton Park

MotoGp
@ktmfactoryracing

Vinales non correrà al Balaton Park per il GP d'Ungheria. Al suo posto su Ktm il collaudatore Pol Espargaro. I piloti ritornano in pista nel weekend 22-24 agosto su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

ORARI E DOVE VEDERE IL GP D'UNGHERIA

Pol Espargaro correrà nel GP d'Ungheria su Ktm e sostituirà Maverick Vinales, segnando il suo secondo ritorno in questa stagione di MotoGP. Il pilota del team Tech3, non ancora al meglio in seguito all'intervento chirurgico alla spalla, è riapparso in Austria ma aveva poi rinunciato a causa dei dolori al termine delle qualifiche. Pol, collaudatore del team, si era ritirato nel 2023, ritornando saltuariamente come wildcard e partecipando a 3 gare lo scorso anno.

Le parole sui social

"È dura per Maverick saltare un’altra gara, ma come abbiamo visto in Austria ha bisogno di altro tempo per recuperare al meglio ed è giusto pensare alla MotoGP solo quando sei al 100%. Spero ritorni al più presto, io sono felice di poter aiutare il team gareggiando ancora una volta, ha affermato Espargaro tramite una storia social con il porfilo della scuderia. 

