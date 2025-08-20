Moto2, García sostituirà Agius in Ungheria

In lotta per il Mondiale dopo essere stato in testa a lungo nel 2024, e anche per un posto in MotoGp, Sergio García si è ritrovato nel 2025 col mondo rovesciato, distacchi enormi dai piloti top della Moto2 e una relazione con il suo team, Msi, che si è consumata al punto di arrivare alla separazione prima del Mugello. Da quel momento García ha continuato ad allenarsi ma non ha più avuto occasioni di correre nel motomondiale. Alla fine dell'estate arriva una chance per lui per l'infortunio di Senna Agius. L'australiano è stato coinvolto in una carambola nelle prime curve del Gp d'Austria, e ne è uscito infortunato. Per questo IntactGp ha valutato di sostituirlo per l'Ungheria e il profilo migliore è stato individuato in García.