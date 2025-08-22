La MotoGP torna in Ungheria dopo oltre 30 anni ed è in pista al Balaton Park, all'esordio nel calendario, fino a domenica 24 agosto. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara della top class alle 14 dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Di seguito tutti gli orari sui nostri canali GP UNGHERIA, LE PROVE LIBERE LIVE

La MotoGP è di scena al Balaton Park (all'esordio assoluto nel calendario) per il Gran Premio d'Ungheria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 24 agosto. Si torna subito in pista dopo il weekend dell'Austria dominato da Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale. Ma in questo fine settimana sono tante le incognita, su un tracciato dove non si è mai corso e non si hanno punti di riferimento dalle stagioni passate. Due gli assenti: Maverick Vinales sarà sostituito da Pol Espargaro, mentre Chantra non verrà rimpiazzato (Aleix Espargaro che doveva rimpiazzarlo si è fatto male in bici).

Sprint sabato alle 15, domenica gara alle 14 Si parte oggi, venerdì 22 agosto, con le prime prove libere alle 10.45. Alle 15 ci saranno poi le Pre-qualifiche. Sabato il consueto show: qualifiche alle 10.50 al termine dell'ultima sessione di Libere, e Sprint Race che scatta alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta come sempre dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e poi all'una di notte di lunedì 25 agosto. Inoltre il GP d'Ungheria sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.