Moto2, accordo Lunetta-SpeedRs per il 2026: si attende l'ufficialità

Rosario Triolo

Squadra tutta italiana con Vietti e il rookie Luca Lunetta, proveniente da Sic58 Moto3, per Boscoscuro nel 2026. Nel fine settimana ungherese l'accordo è stato trovato e ora si aspetta l'ufficialità

Luca Boscoscuro ha scelto. Come aveva fatto intendere in diretta su Sky Sport MotoGp nel weekend di Balaton, l'intenzione era di chiudere un accordo con Luca Lunetta e nel fine settimana ungherese l'accordo è arrivato. Lunetta passerà quindi in Moto2 nel 2026, siamo ai dettagli. Pronto un contratto pluriennale per l'attuale pilota Sic58 Squadra Corse, che dunque legherà il suo futuro a SpeedRs e punterà tutto su questi anni insieme e alla guida della Boscoscuro per meritare il salto in MotoGP.

Nel 2026 Lunetta passerà in Moto2 con SpeedRs

Lunetta non ha ancora vinto in Moto3, ma mettersi in luce con la Honda, che nel 2025 non ha mai battuto la Ktm finora, è stato decisivo per essere al centro del mercato piloti. Prima dell'infortunio di Assen Lunetta è stato vicinissimo a Gresini, poi la trattativa si è interrotta e allora sono state approfondite le conversazioni con Italtrans e SpeedRs. La scelta del pilota è stata presto chiara, ma ci sono volute settimane per trovare un accordo totale, che ora c'è, e a cui manca solo il sigillo ufficiale. Lunetta passerà dal team di Simoncelli, con cui ha debuttato nel Motomondiale con il numero 58, a SpeedRs.

