Prima vittoria in Moto2 per il colombiano Alonso, protagonista di una super rimonta e di un ultimo giro straordinario con Moreira e Gonzalez, leader del Mondiale, che allunga in campionato su Canet. Out Vietti, coinvolto in una caduta di gruppo subito dopo la partenza. Arbolino chiude 15°

Doveva arrivare la prima vittoria in Moto2, era solo questione di tempo. David Alonso, plurivincitore in Moto3, c'ha messo 14 gare per riuscirci, ma è un successo che conferma le scelte di chi ha puntato su di lui (Aspar Martinez, tanto per cambiare). Ha vinto mentre tutti i riflettori erano puntati sul duello per il Mondiale - intenso, atteso, combattuto - tra Gonzalez e Moreira. Sembrava la loro gara, poi è spuntato il colombiano (cresciuto motociclisticamente in Spagna). “A due giri dalla fine mi sono concentrato su me stesso – ha raccontato Alonso -, ho capito che poteva essere il mio grande giorno. E ho attaccato".

Ultimo giro mozzafiato Partiva dalla seconda fila, aveva più di tre secondi di distacco da recuperare, diventati due a 5 giri dalla fine. Davanti, intanto se le davano Dixon (che partenza l’inglese…), Moreira e Gonzalez. Poi sono rimasti solo i duellanti per il titolo (il secondo in classifica Canet, non vede il podio da quattro gare), la sfida tanto attesa che non ha risparmiato emozioni. Al 15° giro è passato al comando Gonzalez, ma il duello ha permesso ad Alonso di farsi sotto nelle battute finali. Bravissimo il rookie sudamericano a infilare prima Moreira e poi Gonzalez che per resistere al sorpasso ha sbagliato la chicane, aprendo la porta al brasiliano, salito sul podio al secondo posto.

Ritiro per Vietti, 15° Arbolino In classifica Alonso è ancora lontano (prima di oggi era salito sul podio solo in Gran Bretagna), in ottica campionato vale di più il risultato di Moreira che mangia quattro punti a Gonzalez e si porta a 6 lunghezze da Canet, cha ha chiuso la gara in sesta posizione dietro a Veijer (altro debuttante) e Dixon. Migliore degli italiani, Arbolino, 15°, mentre Vietti coinvolto in un incidente al via, ha dovuto ritirarsi.

Moto2: l'ordine di arrivo al Balaton Park