Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2, GP Ungheria: prima vittoria di Alonso, 2° Moreira, 3° Gonzalez. HIGHLIGHTS

GP UNGHERIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima vittoria in Moto2 per il colombiano Alonso, protagonista di una super rimonta e di un ultimo giro straordinario con Moreira e Gonzalez, leader del Mondiale, che allunga in campionato su Canet. Out Vietti, coinvolto in una caduta di gruppo subito dopo la partenza. Arbolino chiude 15°

GP UNGHERIA, LA GARA LIVE

Doveva arrivare la prima vittoria in Moto2, era solo questione di tempo. David Alonso, plurivincitore in Moto3, c'ha messo 14 gare per riuscirci, ma è un successo che conferma le scelte di chi ha puntato su di lui (Aspar Martinez, tanto per cambiare). Ha vinto mentre tutti i riflettori erano puntati sul duello per il Mondiale - intenso, atteso, combattuto - tra Gonzalez e Moreira. Sembrava la loro gara, poi è spuntato il colombiano (cresciuto motociclisticamente in Spagna). “A due giri dalla fine mi sono concentrato su me stesso – ha raccontato Alonso -, ho capito che poteva essere il mio grande giorno. E ho attaccato".

Ultimo giro mozzafiato

Partiva dalla seconda fila, aveva più di tre secondi di distacco da recuperare, diventati due a 5 giri dalla fine. Davanti, intanto se le davano Dixon (che partenza l’inglese…), Moreira e Gonzalez. Poi sono rimasti solo i duellanti per il titolo (il secondo in classifica Canet, non vede il podio da quattro gare), la sfida tanto attesa che non ha risparmiato emozioni. Al 15° giro è passato al comando Gonzalez, ma il duello ha permesso ad Alonso di farsi sotto nelle battute finali. Bravissimo il rookie sudamericano a infilare prima Moreira e poi Gonzalez che per resistere al sorpasso ha sbagliato la chicane, aprendo la porta al brasiliano, salito sul podio al secondo posto. 

Ritiro per Vietti, 15° Arbolino

In classifica Alonso è ancora lontano (prima di oggi era salito sul podio solo in Gran Bretagna), in ottica campionato vale di più il risultato di Moreira che mangia quattro punti a Gonzalez e si porta a 6 lunghezze da Canet, cha ha chiuso la gara in sesta posizione dietro a Veijer (altro debuttante) e Dixon. Migliore degli italiani, Arbolino, 15°, mentre Vietti coinvolto in un incidente al via, ha dovuto ritirarsi.

 

Moto2: l'ordine di arrivo al Balaton Park

Moto2: l'ordine di arrivo al Balaton Park

La classifica del Mondiale

La classifica del Mondiale

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS