Il pilota australiano, come anticipato da Sky Sport nelle scorse settimane, ha rinnovato ufficialmente con il team di Paolo Campinoti anche per la stagione 2026, quando sarà il compagno di squadra di Toprak Razgatlioglu
Jack Miller resterà ancora in MotoGP, coi colori di Yamaha e del team Prima Pramac. Ufficiale il rinnovo dell'australiano fino al 2026, con tanto di arrivederci (almeno per il momento) alla Superbike e alle tante case che l'avevano cercato nel mondiale delle derivate di serie. Miller, che è stato preferito al suo attuale compagno di squadra Miguel Oliveira e al giovane della Moto2 Manu Gonzalez, dividerà il box con Toprak Razgatlioglu.
Il ringraziamento di Yamaha a Oliveira
Nel comunicato di annuncio di Yamaha c'è anche una parte finale dedicata ai ringraziamenti per Miguel Oliveira, che potrebbe tornare in orbita Aprilia per un ruolo da test rider. "Yamaha ringrazia sinceramente Miguel Oliveira per aver fatto parte del Prima Pramac Yamaha MotoGP Team in questo importantissimo anno di debutto con Yamaha, augurandogli la migliore fortuna e tanto successo nelle sfide future che lo attendono - si legge -. Fin dall'inizio Oliveira ha dimostrato grande professionalità e un forte spirito di squadra, lavorando intensamente allo sviluppo della Yamaha YZR-M1, nonostante le difficoltà causate dall'infortunio riportato in Argentina che lo ha costretto a saltare quattro Gran Premi e ha condizionato il suo lavoro".
Miller: "Felice ed emozionato"
Queste invece le prime parole di Jack Miller: "Sono davvero felice ed emozionato di rimanere con Yamaha e il Prima Pramac Yamaha MotoGP - dice l'australiano -. Quest'anno è stato un ritorno straordinario al Pramac Racing. Non vedo l'ora di lavorare sodo con Yamaha per contribuire allo sviluppo della moto e colmare il divario con gli altri costruttori. Credo che il meglio debba ancora venire. Soprattutto, voglio ringraziare di cuore Yamaha, Pramac Racing e i due Paolo, Pavesio e Campinoti, per la loro continua fiducia nel mio contributo al progetto".
Pavesio: "Jack elemento chiave del nostro progetto"
Così invece il Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio. "L'energia di Jack, la sua vasta esperienza e la sua comprovata adattabilità a diverse moto lo hanno reso un membro prezioso del nostro team e un elemento chiave del nostro progetto. In una stagione caratterizzata da rapida evoluzione e innovazione, la positività, la mentalità proattiva e la presenza costantemente stimolante di Jack sono state una forza trainante all'interno di Yamaha e del team Pramac. Con un anno intero di esperienza sulla Yamaha, queste qualità saranno una risorsa straordinaria in vista della stagione 2026". Poi su Oliveira: "Allo stesso tempo, questo annuncio è accompagnato da emozioni contrastanti, poiché segna anche l'imminente addio di Miguel. Purtroppo, la sua stagione è stata influenzata dall'infortunio subito in Argentina, ma il suo impegno nel tornare in moto, la sua dedizione al progetto e la sua professionalità sono stati esemplari. Non vediamo l'ora di correre insieme le restanti gare e rimaniamo pienamente impegnati a supportarlo per il resto della stagione MotoGP".