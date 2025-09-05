MotoGP in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalunya, LIVE fino a domenica 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica le gare: top class di scena alle 14, preceduta dalla Moto3 e dalla Moto2. Di seguito il programma completo del weekend con tutti gli orari

La MotoGP è di nuovo in pista fino a domenica 7 settembre per il GP di Catalunya , LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Marc Marquez porterà a 8 le doppiette consecutive tra Sprint e gare o ci sarà qualcuno in grado di spezzare l'egemonia del pilota di casa? Intanto si rivedono in pista Maverick Vinales e Somkiat Chantra , che si lasciano alle spalle i rispettivi infortuni. Presente anche Aleix Espargaro , che correrà con una wild card in sella alla Honda del test team di Hrc.

Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio al Montmeló con le prove libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato il solito show: qualifiche MotoGP alle 10.50, poi alle 15 scatta la Sprint Race con in palio i primi 10 punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare: top class alle 14 preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e poi all'una di notte di lunedì 8 settembre. Inoltre il GP della Catalogna sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.