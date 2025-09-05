MotoGP in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalunya, LIVE fino a domenica 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica le gare: top class di scena alle 14, preceduta dalla Moto3 e dalla Moto2. Di seguito il programma completo del weekend con tutti gli orari
La MotoGP è di nuovo in pista fino a domenica 7 settembre per il GP di Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez porterà a 8 le doppiette consecutive tra Sprint e gare o ci sarà qualcuno in grado di spezzare l'egemonia del pilota di casa? Intanto si rivedono in pista Maverick Vinales e Somkiat Chantra, che si lasciano alle spalle i rispettivi infortuni. Presente anche Aleix Espargaro, che correrà con una wild card in sella alla Honda del test team di Hrc.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio al Montmeló con le prove libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato il solito show: qualifiche MotoGP alle 10.50, poi alle 15 scatta la Sprint Race con in palio i primi 10 punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare: top class alle 14 preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).
Le repliche della gara su Sky Sport e NOW
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e poi all'una di notte di lunedì 8 settembre. Inoltre il GP della Catalogna sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.
GP Catalunya, gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Venerdì 5 settembre
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 6 settembre
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 7 settembre
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP