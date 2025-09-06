Moto3, Marco Morelli correrà con Aspar insieme a Quiles

Dal debutto a Brno con Boé a un posto fisso in Moto3

Poco importa, Morelli farà esperienza nelle gare extraeuropee e raccoglierà dati che poi saranno importanti per il 2026. Morelli era già sicuro di entrare in Moto3 l'anno prossimo, proprio in virtù del suo legame con MLav Racing, che infatti per il 2025 aveva inizialmente scelto un pilota che si accontentasse di un singolo anno di contratto, Marcos Uriarte. Ma il suo debutto a Brno con Boé, con una partenza dalla terza fila in griglia, insieme alle sue prestazioni nelle serie propedeutiche come JuniorGp e Rookies Cup, ha convinto Aspar a dargli una chance in uno dei team più ambiti del Motomondiale.