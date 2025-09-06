Moto3, Marco Morelli correrà con Aspar insieme a Quiles

Moto3, Marco Morelli correrà con Aspar insieme a Quilesmercato piloti
Marco Morelli, pilota classe 2007, sarà pilota Moto3 a tempo pieno nel 2026 con il team Aspar, ma non concorrerà per il titolo di rookie dell'anno: chiudendo il 2025 con MLav supererà il numero massimo di gare consentite
Marco Morelli debutterà a tempo pieno nel Motomondiale 2026 con Aspar, da compagno di Quiles con la Ktm, andando a sostituire Dennis Foggia. Ma non sarà un rookie: il pilota argentino, infatti, completando la stagione con MLav, con cui correva già nel JuniorGp, supererà il numero massimo di gare concesse a un pilota nella stagione precedente la prima completa (6): quindi non lotterà per il riconoscimento di Rookie of the year.
Dal debutto a Brno con Boé a un posto fisso in Moto3
Poco importa, Morelli farà esperienza nelle gare extraeuropee e raccoglierà dati che poi saranno importanti per il 2026. Morelli era già sicuro di entrare in Moto3 l'anno prossimo, proprio in virtù del suo legame con MLav Racing, che infatti per il 2025 aveva inizialmente scelto un pilota che si accontentasse di un singolo anno di contratto, Marcos Uriarte. Ma il suo debutto a Brno con Boé, con una partenza dalla terza fila in griglia, insieme alle sue prestazioni nelle serie propedeutiche come JuniorGp e Rookies Cup, ha convinto Aspar a dargli una chance in uno dei team più ambiti del Motomondiale.