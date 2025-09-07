Ill 4 volte campione del mondo di F1 da sempre attratto dalle moto sonda la disponibilità di LCR e Trackhouse Racing. Oggi il campionato corre a Barcellona: alle 14 tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW GUIDA TV

Il mondo della F1 sempre più attratto dal Motomondiale. Proprio nei giorni in cui Günther Steiner ed i suoi partner ed i suoi partner di riferimento hanno acquisito la Tech3 di Hervé Poncharal (della quale avranno controllo totale dal 2027) ecco che un'altra sirena risuona nel paddock di Barcellona. Max Verstappen, attraverso il suo entourage e suo padre Jos, avrebbe bussato in casa Honda ed Aprila per sondare indirettamente la disponibilitá dei rispettivi team satellite, LCR e Trackhouse, di cedere il 100% delle quote. L'olandese, da sempre appassionato di moto da corsa e grande fan della MotoGP, a tal punto di aver espresso qualche tempo fa il desidero di provare la moto di Marc Marquez, avrebbe la voglia di possedere un proprio team. Al momento peró non sembra che il sogno di Max possa realizzarsi a breve termine ed il pilota della Red Bull dovrá attendere che qualcuno ceda una "licenza" in griglia.

Cecchinello è soddisfatto ed estremamente fermo nel voler continuare a gestire la propria realtà (che nella prossima stagione raggiunge il traguardo dei 20 anni in MotoGP e 30 di Motomondiale. Lucio inoltre è ormai un valore aggiunto per la Honda con la quale lavora in estrema sinergia e con la quale in ottica futura ha giá un accordo di fornitura dal 2027. Cecchinello potrebbe accogliere nuovi sponsor e partner di minoranza ma in nessun caso realtá che vogliano acquisire l'intero Team grazie al quale vivono più di 40 famiglie (orgoglio dello stesso Cecchinello). Anche in Trackhouse la situazione sembra simile visto che Justin Marks (ex pilota automobilistico americano, imprenditore e proprietario della Trackhouse Racing) è orientato a proseguire il proprio progetto in MotoGP nella massima sintonia con Aprilia grazie anche alla capacità di Davide Brivio che gestisce il Team).