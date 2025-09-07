Altri cinque punti rosicchiati. Angel Piqueras non molla la rincorsa a Rueda che prima della gara aveva 69 punti di vantaggio su di lui, tanti, forse troppi per illudersi, ma con sei gare ancora da disputare nemmeno impossibili da azzerare. Anche perché nelle ultime corse Angel è stato più incisivo: due vittorie negli ultimi tre gp (incluso questo di Barcellona). Rueda resta comunque un osso duro, ha controllato per due terzi della gara, in coda al gruppone di testa (dopo aver effettuato un long lap di penalità), poi è risalito fino a mettersi al comando della corsa. Ha provato ad allungare, ma Piqueras non gliel’ha permesso. Al penultimo giro s’è visto bruciare in fondo al rettilineo, in staccata, da Piqueras, Almansa e Furusato, ma da buon lottatore s’è ripreso il terzo posto e poi il secondo infilando il giapponese all’ultima curva (un po’ alla Rossi su Lorenzo del 2009…).