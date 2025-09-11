Esplora tutte le offerte Sky
"Dovi04", la nuova docu-serie di Andrea Dovizioso da venerdì su Sky Sport e NOW

da non perdere

Da venerdì 12 settembre sarà possibile vedere su Sky e NOW la nuova serie documentario "Dovi", che ripercorre la storia del tre volte vice campione del mondo MotoGP: dagli esordi in minicross e minimoto al titolo mondiale in 125, passando per le imprese in top class e i duelli storici con Marc Marquez fino alla realizzazione del sogno "04 Park Monte Coralli" in Romagna. I primi 4 episodi saranno trasmessi venerdì 12 settembre dalle ore 11.50 su Sky Sport MotoGP

La programmazione su Sky Sport MotoGP

Venerdì 12 settembre 2025

  • Ep. 1, "Gli inizi" - ore 11.50
  • Ep. 2, "Campione del mondo" - ore 12.15
  • Ep. 3, "Cavallo bianco" - ore 12.30
  • Ep. 4, "La MotoGP" - ore 12.45

Sarà possibile vedere tutti gli episodi in streaming su NOW e on demand. 

