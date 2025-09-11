Mancano solo pochi dettagli ma lo schieramento è definito. Nel 2026 Fantic è pronta a schierare in Moto2 una coppia parzialmente nuova, formata da Barry Baltus, confermato, e da Tony Arbolino. Dopo una sola stagione in Pramac Arbolino pensa di cambiare, complice un feeling mai veramente sbocciato con la Boscoscuro . Arbolino vuole accelerare i tempi per dimostrare di poter fare il salto in MotoGP, ormai è in Moto2 da qualche anno e le occasioni potrebbero diventare sempre più piccole se non tornassero i risultati che aveva ottenuto nel 2023, l'anno in cui a lungo ha lottato alla pari con Pedro Acosta, chiudendo il Mondiale da vicecampione. Vicecampione lo è stato anche in Moto3 Tony, ma ora, forse, per meritare il passaggio che sogna in carriera bisogna proprio essere il numero uno a fine stagione, e la soluzione più adeguata è stata valutata essere il passaggio a Fantic, sulla Kalex. Risolte le ultime formalità potrà definire ufficialmente il trasferimento.

Baltus sceglie la continuità



Avrà un compagno di squadra scomodo, perché lavorerà con Baltus, vera sorpresa del 2025. Baltus è stato cercato da molti team visto il contratto in scadenza, ha avuto approcci da Italtrans e Gresini tra gli altri, ma alla fine ha pensato di restare nella squadra dove per la prima volta da quando è entrato nel Motomondiale è riuscito a essere veloce con continuità. Stesse persone attorno a lui, stesso ambiente, ma, spera Baltus, diversi risultati, nel senso di migliori. Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli necessari a sbloccare la trattativa, ma Fantic si prepara ad accogliere due grandi protagonisti della Moto2 sulle sue moto nel 2026: Tony Arbolino e Barry Baltus.