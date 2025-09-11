MotoGP, il campionato di MotoE sospeso dal 2026: il comunicato ufficiale e le motivazionil'annuncio
Attraverso i propri canali ufficiali MotoGP ha annunciato la sospensione, a partire dal 2026, del campionato Mondiale di MotoE. "Nonostante gli sforzi non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni", ha dichiarato il presidente della Fim, Jorge Viegas. Carmelo Ezpeleta (Ceo di Dorna) ha aggiunto: "Dobbiamo ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto"
Il paddock del Motomondiale rinucia alla MotoE, con la serie full-electric che sarà sospesa al termine della stagione 2025. Ad annunciarlo è la MotoGP attraverso i propri canali ufficiali, confermando come dietro la decisione siano due le principali ragioni: da un lato la mancanza di successo tra gli appassionati, dall'altro il mancato sviluppo del mercato delle moto elettriche. Da qui, dunque, l'esigenza di salutare la serie introdotta nel 2019.
Viegas, presidente FIM: "Non raggiunti gli obiettivi posti"
"Annunciamo la sospensione del campionato mondiale FIM MotoE a partire dalla fine di questa stagione", le parole di Jorge Viegas, presidente della FIM. "Nonostante gli sforzi compiuti insieme a Dorna per promuovere questa categoria innovativa, non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni. Le gare sono state davvero fantastiche. Ringrazio i piloti e i team che hanno gareggiato in MotoE e naturalmente Dorna. Insieme guardiamo al futuro e siamo pronti ad accogliere qualsiasi innovazione tecnologica".
Ezpeleta: "Dobbiamo ascoltare il pubblico"
"La MotoE ha offerto uno show incredibile in pista e incoronato campioni e vincitori, svolgendo un ruolo prezioso nella missione della MotoGP verso l'innovazione, senza timori e senza mai esitare nel proporre qualcosa di nuovo", il commento di Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP. "Mentre continuiamo a perseguire l'innovazione dentro e fuori la pista, dobbiamo essere altrettanto coraggiosi nell'ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto, osservando inoltre lo sviluppo del mercato. In questo contesto, insieme alla FIM, abbiamo deciso che è giunto il momento di sospendere la MotoE alla fine di questa stagione. Un grazie a tutti i piloti e i team, a Ducati, ai nostri partner e a tutto il personale che ha reso possibile la MotoE sin dal suo inizio nel 2019. Grazie per averci accompagnato in questo prezioso viaggio".