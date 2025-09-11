Attraverso i propri canali ufficiali MotoGP ha annunciato la sospensione, a partire dal 2026, del campionato Mondiale di MotoE. "Nonostante gli sforzi non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni", ha dichiarato il presidente della Fim, Jorge Viegas. Carmelo Ezpeleta (Ceo di Dorna) ha aggiunto: "Dobbiamo ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto"

"Annunciamo la sospensione del campionato mondiale FIM MotoE a partire dalla fine di questa stagione", le parole di Jorge Viegas, presidente della FIM. "Nonostante gli sforzi compiuti insieme a Dorna per promuovere questa categoria innovativa, non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni. Le gare sono state davvero fantastiche. Ringrazio i piloti e i team che hanno gareggiato in MotoE e naturalmente Dorna. Insieme guardiamo al futuro e siamo pronti ad accogliere qualsiasi innovazione tecnologica".

Ezpeleta: "Dobbiamo ascoltare il pubblico"



"La MotoE ha offerto uno show incredibile in pista e incoronato campioni e vincitori, svolgendo un ruolo prezioso nella missione della MotoGP verso l'innovazione, senza timori e senza mai esitare nel proporre qualcosa di nuovo", il commento di Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP. "Mentre continuiamo a perseguire l'innovazione dentro e fuori la pista, dobbiamo essere altrettanto coraggiosi nell'ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto, osservando inoltre lo sviluppo del mercato. In questo contesto, insieme alla FIM, abbiamo deciso che è giunto il momento di sospendere la MotoE alla fine di questa stagione. Un grazie a tutti i piloti e i team, a Ducati, ai nostri partner e a tutto il personale che ha reso possibile la MotoE sin dal suo inizio nel 2019. Grazie per averci accompagnato in questo prezioso viaggio".