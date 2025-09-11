Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, il campionato di MotoE sospeso dal 2026: il comunicato ufficiale e le motivazioni

l'annuncio
©IPA/Fotogramma

Attraverso i propri canali ufficiali MotoGP ha annunciato la sospensione, a partire dal 2026, del campionato Mondiale di MotoE. "Nonostante gli sforzi non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni", ha dichiarato il presidente della Fim, Jorge Viegas. Carmelo Ezpeleta (Ceo di Dorna) ha aggiunto: "Dobbiamo ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto"

GP MISANO, LA CONFERENZA PILOTI LIVE

Il paddock del Motomondiale rinucia alla MotoE, con la serie full-electric che sarà sospesa al termine della stagione 2025. Ad annunciarlo è la MotoGP attraverso i propri canali ufficiali, confermando come dietro la decisione siano due le principali ragioni: da un lato la mancanza di successo tra gli appassionati, dall'altro il mancato sviluppo del mercato delle moto elettriche. Da qui, dunque, l'esigenza di salutare la serie introdotta nel 2019.

Viegas, presidente FIM: "Non raggiunti gli obiettivi posti"

"Annunciamo la sospensione del campionato mondiale FIM MotoE a partire dalla fine di questa stagione", le parole di Jorge Viegas, presidente della FIM. "Nonostante gli sforzi compiuti insieme a Dorna per promuovere questa categoria innovativa, non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi, né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni. Le gare sono state davvero fantastiche. Ringrazio i piloti e i team che hanno gareggiato in MotoE e naturalmente Dorna. Insieme guardiamo al futuro e siamo pronti ad accogliere qualsiasi innovazione tecnologica".

Ezpeleta: "Dobbiamo ascoltare il pubblico"

"La MotoE ha offerto uno show incredibile in pista e incoronato campioni e vincitori, svolgendo un ruolo prezioso nella missione della MotoGP verso l'innovazione, senza timori e senza mai esitare nel proporre qualcosa di nuovo", il commento di Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP. "Mentre continuiamo a perseguire l'innovazione dentro e fuori la pista, dobbiamo essere altrettanto coraggiosi nell'ascoltare gli appassionati e il nuovo pubblico con cui cerchiamo di entrare in contatto, osservando inoltre lo sviluppo del mercato. In questo contesto, insieme alla FIM, abbiamo deciso che è giunto il momento di sospendere la MotoE alla fine di questa stagione. Un grazie a tutti i piloti e i team, a Ducati, ai nostri partner e a tutto il personale che ha reso possibile la MotoE sin dal suo inizio nel 2019. Grazie per averci accompagnato in questo prezioso viaggio".

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS