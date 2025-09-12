l piemontese è stato il migliore nel venerdì del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con un giro record. Secondo Gonzalez, leader del Mondiale. Terzo Holgado, vincitore la scorsa settimana a Barcellona, 5° Moreira. Canet (15°) e Arbolino (19°) sabato saranno costretti a passare dal Q1. Guarda tutto il weekend del Motomondiale su Sky e in streaming su NOW

Celestino Vietti, tra alti e bassi, si presenta in forma splendida a Misano. Miglior tempo in prequalifica e record della pista, per la soddisfazione anche di Luca Boscoscuro che sul circuito di casa ha visto svettare quasi tutte le sue moto. Alle spalle del suo pilota ci sono il leader del mondiale, Gonzalez, e Holgado, fresco vincitore a Barcellona, quindi Dixon, quarto nonostante la caduta a metà turno, ma costante sul ritmo gara (l’inglese sta tornando dopo la deludenti uscite di agosto, in Austria e Ungheria). Bene anche Moreira che ha però faticato ad assicurarsi la Q2, piazzandosi solo a fine turno al 5° posto. Il brasiliano ha però lavorato molto in mattinata sul consumo gomme. In Q2 vanno anche Guevara (8°), Agius (9°), Baltus (10°) caduto a sua volta. Lopez, secondo pilota del team di Boscoscuro, ha raddrizzato una sessione partita in sordina, firmando un prezioso 11° tempo, davanti a Salac e a David Alonso.