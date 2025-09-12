Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2 a Misano: Vietti il più veloce nelle Pre-Qualifiche, 2° Gonzalez. HIGHLIGHTS

GP SAN MARINO
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©IPA/Fotogramma

l piemontese è stato il migliore nel venerdì del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con un giro record. Secondo Gonzalez, leader del Mondiale. Terzo Holgado, vincitore la scorsa settimana a Barcellona, 5° Moreira. Canet (15°) e Arbolino (19°) sabato saranno costretti a passare dal Q1. Guarda tutto il weekend del Motomondiale su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, I 10 QUALIFICATI AL Q2

Celestino Vietti, tra alti e bassi, si presenta in forma splendida a Misano. Miglior tempo in prequalifica e record della pista, per la soddisfazione anche di Luca Boscoscuro che sul circuito di casa ha visto svettare quasi tutte le sue moto. Alle spalle del suo pilota ci sono il leader del mondiale, Gonzalez, e Holgado, fresco vincitore a Barcellona, quindi Dixon, quarto nonostante la caduta a metà turno, ma costante sul ritmo gara (l’inglese sta tornando dopo la deludenti uscite di agosto, in Austria e Ungheria).  Bene anche Moreira che ha però faticato ad assicurarsi la Q2, piazzandosi solo a fine turno al 5° posto. Il brasiliano ha però lavorato molto in mattinata sul consumo gomme. In Q2 vanno anche Guevara (8°), Agius (9°), Baltus (10°) caduto a sua volta. Lopez, secondo pilota del team di Boscoscuro, ha raddrizzato una sessione partita in sordina, firmando un prezioso 11° tempo, davanti a Salac e a David Alonso

Canet e Arbolino fuori dal Q2

Esclusi invece a sorpresa Canet (15°) e Arbolino (18°) bloccato da un problema tecnico alla pompa di benzina subito all’inizio. Tony ha dovuto attendere gli ultimi minuti per tentare di classificarsi in Q2, ma un paio di errori ne hanno compromesso il tentativo. Fuori anche Joe Roberts, improvvisamente rimpiombato a nella parti basse della classifica (21°) dopo l’exploit in Repubblica Ceca.

GP Misano, la classifica dei tempi delle Pre-qualifiche

Moto2 a Misano, la classifica dei tempi del venerdì

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS