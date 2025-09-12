MotoGP a Misano: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche del GP San Marino
Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del leader del mondiale ci sono Bezzecchi e Morbidelli. 4° Bagnaia seguito da Alex Marquez. Direttamente in Q2 anche Marini e Di Giannantonio, torna in top 10 Jorge Martin. Tra gli esclusi che dovranno passare dal Q1 ci sono Bastianini, Quartararo e Aldeguer. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:30.480
- 1:30.627
- 1:30.673
- 1:30.710
- 1:30.752
- 1:30.819
- 1:30.848
- 1:30.857
- 1:30.889
- 1:30.915
- 11) ZARCO
- 12) QUARTARARO
- 13) BINDER
- 14) VINALES
- 15) R. FERNANDEZ
- 16) MILLER
- 17) BASTIANINI
- 18) ALDEGUER
- 19) A. FERNANDEZ
- 20) RINS
- 21) OGURA
- 22) OLIVEIRA
- 23) CHANTRA