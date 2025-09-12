Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del leader del mondiale ci sono Bezzecchi e Morbidelli. 4° Bagnaia seguito da Alex Marquez. Direttamente in Q2 anche Marini e Di Giannantonio, torna in top 10 Jorge Martin. Tra gli esclusi che dovranno passare dal Q1 ci sono Bastianini, Quartararo e Aldeguer. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE