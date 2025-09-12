Parte bene il Team Leopard. Almansa e Fernadez davanti a tutti nella prequalifica di Misano. David se l'è preparata con cura, veloce per tutto il turno, ha segnato il miglior tempo da solo, rifilando mezzo secondo al compagno di squadra. Quindi Kelso e Perrone, migliore dei rookie, quinto il leader del mondiale Rueda, sempre in controllo a inizio week end. Il suo avversario diretto Piqueras, vincitore a Barcellona, è staccato di tre decimi, in dodicesima posizione. In Q2 vanno anche Munoz (9°) e Furusato (7°) che al Montmelò avevo chiuso la gara al terzo posto e in questa occasione ha è finito alle spalle di Quiles (6°). Il migliore degli italiani è stato Guido Pini (11°), che va diretto in Q2 insieme a Foggia (13°), non particolarmente brillante ("non m'aspettavo di faticare tanto ma sono scivolato subito"), ma soddisfatto dell'obiettivo centrato ("era fondamentale assicurarsi la Q2"). Fuori dai quindici è invece rimasto Luca Lunetta, 15° per 54 millesimi, rientrato alle corse in Spagna, dopo quasi tre mesi di convalescenza per l'infortunio in Olanda. Anche Carraro (16°) e Nepa (22°) dovranno passare dal Q1, insieme ad Alvaro Carpe, bloccato al box da un problema tecnico.