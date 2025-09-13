Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, Joel Kelso trova l'accordo con MLav per il 2026. Le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota australiano Joel Kelso, dopo la prima fila centrata per il GP di San Marino, delinea il suo futuro e correrà sulla Honda del team britannico MLav

GP SAN MARINO, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT

Joel Kelso ha fatto una grande prima fila a Misano, e dopo l'annuncio del suo attuale team, LevelUp MTA, che manterrà Bertelle e promuoverà a tempo pieno Marcos Uriarte, ha trovato l'accordo con il team MLav per la prossima stagione. Kelso potrà valutare anche di proseguire per una stagione in più nel 2027. L'australiano, dopo un grande inizio stagione, ha provato a trovare una soluzione in Moto2. C'è stato qualche colloquio in Moto2, poi anche l'inizio del rapporto professionale con un manager esperto come Edu Villodre, ex di Gibernau, che è arrivato anche a impostare una trattativa con il team Gresini. Ma le possibilità si sono rapidamente ristrette e affievolite, con la scelta di LevelUp MTA per Kelso le alternative erano rimaste poche in rapporto al suo valore. Ma adesso ha una soluzione in mano: mancano pochi dettagli e poi sarà fatta. Kelso è pronto a montare sulla Honda del team MLav.

