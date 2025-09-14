Il piemontese del team Boscoscuro vince la sua prima gara in stagione e regala all'Italia il 60° trionfo in Moto2. Sul podio anche Baltus e Holgado, che era partito dalla pole. Moreira agguanta Canet in classifica, entrambi a -39 dal leader Gonzalez (6° all'arrivo). Arbolino chiude 9°

"Celestino deve solo crederci di più, lui è fortissimo", parola di Luca Boscoscuro. La vittoria di Vietti, la prima per il suo pilota, la prima per la sua squadra in questa stagione, è il sigillo di un sodalizio destinato a consolidarsi nel 2026, quando il piemontese rimarrà con il manager veneto, affiancato da Luca Lunetta, in arrivo dalla Moto 3. “Celestino ha solo bisogno di persone intorno che gli diano fiducia”, l’analisi di Luca. L’interessato oggi ha ripagato la fiducia, certo sul circuito di casa, dove aveva centrato il podio due anni prima, ma per come ha dominato la corsa, resistendo all’assalto finale di Baltus, ha dimostrato un controllo e una padronanza tutt’altro che scontati.