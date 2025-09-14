Con la Moto3 non ci si annoia mai. Il duello finale tra Rueda, Quiles e Perrone è stato palpitante e incerto fino all’ultima curva. Ha vinto il pilota più esperto, non a casa in vetta al mondiale, ma i due "deb", Quiles e Perrone gli hanno dato non poco filo da torcere. Perrone nella fase calda, compagno di marca scomodo e talentuoso, Quiles nei due giri finali, in testa fino all’ultima curva. Rueda con lucidità ed esperienza ha ribadito di essere il predestinato, ma quei due ragazzi sono la dimostrazione di un vivaio mai così ricco nella cilindrata minore. Quiles, settimo podio al primo anno, frutto della scuderia più prolifica della categoria (quella di Aspar Martinez) e già finito nell’orbita dei fratelli Marquez, cresce in pista come in altezza, alla velocità dei suoi 17 anni. Perrone, passaporto argentino, ha già due podi in bacheca dopo aver cominciato la stagione al quarto GP, ed è lanciato nel suo cammino di crescita (non a caso è finito in Ktm Tech3 dopo la vittoria della Rookies Cup nel 2024).