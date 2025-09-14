Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, Filip Salac a un passo da Rw Racing. Le news

MERCATO PILOTI
Rosario Triolo

Rosario Triolo

©IPA/Fotogramma

Filip Salac, pilota della Repubblica Ceca, è pronto a tornare su Kalex con Rw Racing dal 2026. L'affare non è ancora chiuso, ma mancano solo i dettagli

MOTO2, GP MISANO: LA GARA LIVE

Filip Salac è vicinissimo a tornare sulla Kalex dal 2026, dopo l'esperienza nel team Marc Vds. Il pilota della Repubblica Ceca ha trattato con Pramac, ma alla fine ha trovato l'accordo con Rw Racing. Il team olandese ha convinto il pilota anche grazie al progetto tecnico presentato. L'affare non è ancora chiuso, ma mancano solo dettagli, le parti sono molto vicine. Nonostante un rilancio di Pramac, Salac ha fatto la sua scelta. Se non cambieranno improvvisamente le cose, nel 2026 correrà con Rw Racing.

