Filip Salac è vicinissimo a tornare sulla Kalex dal 2026, dopo l'esperienza nel team Marc Vds. Il pilota della Repubblica Ceca ha trattato con Pramac, ma alla fine ha trovato l'accordo con Rw Racing. Il team olandese ha convinto il pilota anche grazie al progetto tecnico presentato. L'affare non è ancora chiuso, ma mancano solo dettagli, le parti sono molto vicine. Nonostante un rilancio di Pramac, Salac ha fatto la sua scelta. Se non cambieranno improvvisamente le cose, nel 2026 correrà con Rw Racing.