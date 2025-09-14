"Siamo lieti di comunicare il rinnovo per altri cinque anni a Misano . Il GP di San Marino regala sempre un pubblico molto appassionato e un'elevata reputazione in termini di gare fantastiche che ripagano il loro amore per il nostro sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto sì che questo evento sia divenuto ciò che è oggi e non vediamo l'ora di lavorare per altri cinque anni insieme a Misano, San Marino, l'Emilia-Romagna e tutta la Riviera di Rimini che alimentano ogni stagione il suono della MotoGP" .

Le parole degli organizzatori del Gran Premio di San Marino

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di continuare a ospitare la MotoGP nel nostro territorio. Dal 2007, questo traguardo è stato il risultato della collaborazione e del lavoro di squadra, mettendo insieme la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e il Misano World Circuit. Insieme abbracciamo la MotoGP come un mezzo innovativo e orientato al futuro in termini di marketing territoriale. Ciò è vero ancor più oggi, dopo la presentazione del nuovo programma di sviluppo e coinvolgimento degli appassionati della MotoGP che si allinea con le nostre strategie a medio e lungo termine. Siamo fiduciosi che incrementerà ulteriormente il livello e migliorerà l'esperienza su più ambiti che, insieme, offriamo agli appassionati di tutto il mondo”.