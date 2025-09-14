MotoGP, il GP di San Marino rinnova: si correrà a Misano fino al 2031ufficiale
La MotoGP resterà al Misano World Circuit fino al 2031. Tappa imperdibile del calendario, la gara sulla Riviera di Rimini è confermata per altri cinque anni (il contratto sarebbe scaduto nel 2026). Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna): "Il GP di San Marino regala un'elevata reputazione in termini di gare fantastiche che ripagano il loro amore per il nostro sport". La conferma arriva proprio a ridosso della gara lunga del Gran Premio romagnolo, alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.
Ora è ufficiale: la MotoGP continuerà a correre al Misano World Circuit Marco Simoncelli fino al 2031 compreso. La pista romagnola rappresenta una tappa fondamentale nel calendario della MotoGP, nota per le sue tribune sempre piene di pubblico e per l'incredibile passione dei tifosi. Grazie a un nuovo contratto, la MotoGP continuerà ad andare in scena sulla Riviera di Rimini, a ovest di San Marino, per altri cinque anni di indimenticabili weekend di gara dal 2027 al 2031.
Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna: "Misano regala passione ed elevata reputazione"
"Siamo lieti di comunicare il rinnovo per altri cinque anni a Misano. Il GP di San Marino regala sempre un pubblico molto appassionato e un'elevata reputazione in termini di gare fantastiche che ripagano il loro amore per il nostro sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto sì che questo evento sia divenuto ciò che è oggi e non vediamo l'ora di lavorare per altri cinque anni insieme a Misano, San Marino, l'Emilia-Romagna e tutta la Riviera di Rimini che alimentano ogni stagione il suono della MotoGP".
Le parole degli organizzatori del Gran Premio di San Marino
"Siamo orgogliosi ed entusiasti di continuare a ospitare la MotoGP nel nostro territorio. Dal 2007, questo traguardo è stato il risultato della collaborazione e del lavoro di squadra, mettendo insieme la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e il Misano World Circuit. Insieme abbracciamo la MotoGP come un mezzo innovativo e orientato al futuro in termini di marketing territoriale. Ciò è vero ancor più oggi, dopo la presentazione del nuovo programma di sviluppo e coinvolgimento degli appassionati della MotoGP che si allinea con le nostre strategie a medio e lungo termine. Siamo fiduciosi che incrementerà ulteriormente il livello e migliorerà l'esperienza su più ambiti che, insieme, offriamo agli appassionati di tutto il mondo”.