Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP oggi, le ultime news del GP San Marino a Misano e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
26 foto

E' il giorno delle gare a Misano: la MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi, dominatore del sabato, ancora in pole. Prima la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione all'incognita pioggia che potrebbe complicare i piani a piloti e team

SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Gran finale a Misano: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

E' il giorno delle gare a Misano: la MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi, dominatore del sabato,...

26 foto

Da Valentino a Norris: parata di stelle a Misano

MotoGp

Parata di vip, campioni e leggende dei motori nel sabato di Misano per la Sprint del Gran Premio...

30 foto

La caduta di Marc Marquez nella Sprint a Misano

foto-video

Caduta per Marc Marquez nel corso della Sprint Race del GP di Misano. Il pilota Ducati è...

15 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

classifica

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano. Secondo posto per Alex Marquez, che si porta a...

28 foto

Da Bagnaia a Bez: i caschi speciali per Misano

foto

Per il fine settimana di Misano sono tanti i piloti italiani che hanno scelto di indossare dei...

11 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGp, definito il passaggio di Chantra in Sbk

    MotoGp

    Mancano pochi dettagli, ma il pilota thailandese di Lucio Cecchinello è pronto al cambio di...

    Aldo, Giovanni e GarBez! Show in pista e sul web

    il tributo

    Il pilota dell'Aprilia ha festeggiato la vittoria nella Sprint di casa, a Misano, con l'omaggio a...

    Joel Kelso trova l'accordo con MLav per il 2026

    mercato piloti

    Il pilota australiano Joel Kelso, dopo la prima fila centrata per il GP di San Marino, delinea il...