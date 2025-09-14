Gran finale a Misano: gara alle 14 LIVE su Sky

E' il giorno delle gare a Misano: la MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi, dominatore del sabato, ancora in pole. Prima la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione all'incognita pioggia che potrebbe complicare i piani a piloti e team

SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE