Gran finale a Misano: gara alle 14 LIVE su Sky

MotoGP oggi, le ultime news del GP San Marino a Misano e come ci arrivano i piloti
E' il giorno delle gare a Misano: la MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi, dominatore del sabato, ancora in pole. Prima la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione all'incognita pioggia che potrebbe complicare i piani a piloti e team
- Marco Bezzecchi è stato il grande protagonista del sabato di Misano, con la pole position e la vittoria nella Sprint. Anche oggi dovrà battagliare con Marc Marquez, caduto ieri a 7 giri dalla fine dopo un sorpasso capolavoro sul pilota Aprilia. Il pilota di Cervera si è comunque assicurato la possibilità di vincere il titolo a Motegi tra due settimane. Bagnaia in cerca di riscatto dopo il 13° posto di ieri
- Meteo incerto per la giornata di oggi, quando potrebbe anche scendere qualche goccia di pioggia in prossimità nell'inizio della gara MotoGP. Situazione da monitorare e che potrebbe complicare e non poco i piani a piloti e team, che fin qui hanno corso tutte le sessioni sull'asciutto
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- *Il pilota Honda non ha preso parte alle qualifiche e alla Sprint per un dolore cervicale dopo la caduta di venerdì nelle Pre-qualifiche. Sarà rivisto quest'oggi in vista della gara, in caso partecipasse scatterà dalla 12^ casella