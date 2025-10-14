Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa

la griglia fotogallery
23 foto
foto da Instagram @hondaracingcorporation

Con l'annuncio ufficiale di Diogo Moreira come nuovo pilota del team LCR Honda, come anticipato da Sky Sport, si completa la griglia di partenza della MotoGP per il 2026. La prossima stagione porterà con sé numerose novità in pista, da Alex Marquez su una Ducati full factory all'arrivo in MotoGP di Toprak Razgatlioglu. Ecco come si presenterà la griglia al via

DALLA MOTOGP ALLA SBK: ECCO I VOLTI NUOVI

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, Moreira con LCR Honda: tutti i piloti 2026

la griglia

Con l'annuncio ufficiale di Diogo Moreira come nuovo pilota del team LCR Honda, come anticipato...

23 foto

MotoGP a Phillip Island: GP Australia nel weekend

17-19 ottobre

Dopo un paio di settimane di stop la MotoGP prosegue il suo tour extra Europa con il GP...

24 foto

MotoGP, il calendario dei test invernali 2026

le date

La MotoGP ha pubblicato le date dei test invernali in vista del Mondiale 2026: dalla giornata...

7 foto

I più giovani a vincere in MotoGP: Aldeguer 2°

MotoGp

Fermin Aldeguer firma la prima vittoria in MotoGP e, a 20 anni a 183 giorni, diventa il secondo...

11 foto

Bagnaia cade all'8° giro: altro 'zero' a Mandalika

foto-video

Ritiro per Bagnaia nella gara di Mandalika. Il torinese chiude un weekend complicato con una...

16 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Vinales out, in Australia e Malesia c'è Espargaro

    ktm tech3

    Maverik Vinales è ancora alle prese con l'infortunio alla spalla sinistra rimediato al...

    Marc Marquez operato alla scapola

    ducati

    Attraverso una nota diffusa sui propri social, Ducati ha confermato che Marc Marquez si è...

    SBK, Pertrucci 'unfit': non corre all'Estoril

    LA DECISONE

    Il pilota si era fatto male durante un allenamento in palestra e, nonostante la voglia di essere...