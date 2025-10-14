MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa
Con l'annuncio ufficiale di Diogo Moreira come nuovo pilota del team LCR Honda, come anticipato da Sky Sport, si completa la griglia di partenza della MotoGP per il 2026. La prossima stagione porterà con sé numerose novità in pista, da Alex Marquez su una Ducati full factory all'arrivo in MotoGP di Toprak Razgatlioglu. Ecco come si presenterà la griglia al via
- Mancava soltanto l'ultimo tassello per completare la griglia piloti del prossimo Mondiale, adesso è ufficiale: come anticipato da Sky Sport, Diogo Moreira nel 2026 correrà con la Honda del team LCR. "Ha firmato un contratto pluriennale", si legge nel comunicato della casa giapponese
- Con questo annuncio, la griglia piloti del 2026 è completa
- MARC MARQUEZ (confermato)
- FRANCESCO BAGNAIA (confermato)
- FABIO DI GIANNANTONIO (confermato)
Correrà con una Desmosedici GP factory, come i piloti del team ufficiale Ducati Lenovo
- FRANCO MORBIDELLI (confermato)
- ALEX MARQUEZ (confermato)
Correrà con una Desmosedici GP factory, come i piloti del team ufficiale Ducati Lenovo
- FERMIN ALDEGUER (confermato)
- JORGE MARTIN (confermato)
- MARCO BEZZECCHI (confermato)
- AI OGURA (confermato)
- RAUL FERNANDEZ (confermato)
- PEDRO ACOSTA (confermato)
- BRAD BINDER (confermato)
- MAVERICK VINALES (confermato)
- ENEA BASTIANINI (confermato)
- FABIO QUARTARARO (confermato)
- ALEX RINS (confermato)
- TOPRAK RAZGATLIOGLU (nuovo)
- JACK MILLER (confermato)
- LUCA MARINI (confermato)
- JOAN MIR (confermato)
- JOHANN ZARCO (confermato)
- DIOGO MOREIRA (nuovo)