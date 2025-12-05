MotoGP 2026, calendario presentazioni livree: la data di Ducati e Gresini
Ducati il 19 gennaio a Madonna di Campiglio, Gresini Racing il 31 dello stesso mese a Kuala Lumpur: sono i primi due team MotoGP ad aver comunicato date e luoghi delle presentazioni delle livree 2026. Il prossimo Mondiale inizierà nel weekend del 27 febbraio-1 marzo a Buriram, in Thailandia
MOTOGP 2026: CALENDARIO - PILOTI
- Data: 19 gennaio 2026
- Luogo: Madonna di Campiglio
- Data: 31 gennaio
- Luogo: Kuala Lumpur
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Data e luogo presentazione non ancora comunicati
- Anche quest'anno i team si presenteranno poi tutti insieme in un maxi evento: appuntamento a Kuala Lumpur il 6 e 7 febbraio
- Shakedown Sepang: 29-31 gennaio
- Test ufficiali Sepang: 3-5 febbraio
- Test ufficiali Buriram: 21-22 febbraio
- Inizio Mondiale in Thailandia: 27 febbraio-1 marzo