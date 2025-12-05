Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP 2026, calendario presentazioni livree: la data di Ducati e Gresini

PRESENTAZIONI fotogallery
13 foto

Ducati il 19 gennaio a Madonna di Campiglio, Gresini Racing il 31 dello stesso mese a Kuala Lumpur: sono i primi due team MotoGP ad aver comunicato date e luoghi delle presentazioni delle livree 2026. Il prossimo Mondiale inizierà nel weekend del 27 febbraio-1 marzo a Buriram, in Thailandia

MOTOGP 2026: CALENDARIO - PILOTI

ALTRE FOTOGALLERY

Livree MotoGP: Ducati il 19 gennaio, Gresini il 31

PRESENTAZIONI

Ducati il 19 gennaio a Madonna di Campiglio, Gresini Racing il 31 dello stesso mese a Kuala...

13 foto

Bagnaia e Fernandez vincono la 100 km dei Campioni

tavullia

La coppia Bagnaia-Augusto Fernandez ha vinto l'11^ edizione della 100 km dei Campioni, battendo...

41 foto

100km: Bartolini vince l'Americana, Sprint a Rossi

fotogallery

Venerdì intenso al Ranch per l'11^ 100km dei Campioni: prima le qualifiche, con la pole di...

29 foto

Sbk, Iannone nella "entry list" del Mondiale 2026

superbike

C'è anche Andrea Iannone nella entry list provvisoria pubblicata dalla Superbike per il Mondiale...

24 foto

100km dei Campioni 2025: i piloti al via

entry list

Tutto pronto al Ranch di Tavullia, che il 28 e il 29 novembre ospiterà l'11^ edizione della 100...

20 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Dettwiler, niente Sic58: "Non so quando sarò ok"

    moto3

    Noah Dettwiler ha comunicato la sua intenzione di rinunciare ad un posto nella Sic58 Squadra...

    Ufficiale: Lorenzo è il nuovo coach di Vinales

    MotoGp

    Ufficiale la collaborazione tra il cinque volte campione del mondo e il pilota Ktm: "E' una...

    Fernandez miglior tempo nei test. 2° Bezzecchi

    MotoGp

    Ancora grande Aprilia nei test di Valencia, primo antipasto del 2026: Raul Fernandez miglior...